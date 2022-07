Un hocheist a fost arestat in Rusia * Se pregatea de un transfer in SUA

Articol de GSP - Publicat duminica, 03 iulie 2022, 10:16 / Actualizat duminica, 03 iulie 2022 10:29Hocheistul Ivan Fedotov (25 de ani) a fost arestat vineri de armata rusa, la ordinul presedintelui Vladimir Putin.Potrivit The New York Times, care citeaza mai multe informatii din Rusia, portarul nascut in Finlanda si crescut in Rusia a fost retinut de armata rusa.UCRAINAMircea Lucescu despre razboiul din Ucraina * Dezamagit de marile cluburi europene: "Ar fi putut ajuta Ucraina cu meciuri ... citeste toata stirea