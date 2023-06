Articol de Viorel Tudorache - Publicat miercuri, 07 iunie 2023, 16:19 / Actualizat miercuri, 07 iunie 2023 16:51Fundasul stanga Jeremy Huyghebaert (34 de ani) si-a anuntat despartirea de FCU Craiova. Fotbalistul belgian a jucat 100 de meciuri in cei trei ani petrecuti la formatia din Banie.Huyghebaert a contribuit la promovarea lui FCU Craiova in Liga 1, la finalul sezonului 2020-2021, iar in ultima parte a campionatului 2022-2023, dupa achizitionarea brazilianului Mascarenhas (24 de ani), ... citeste toata stirea