Un jucator de la CFR Cluj a fost propus la FCSB. Agentul dezvaluie: "Am vorbit cu Becali" + Patronul ros-albastrilor a confirmat

Fundasul dreapta Mateo Susic (31 de ani) isi incheie contractul cu CFR Cluj la finalul campionatului. Agentul bosniacului l-a propus inclusiv la FCSB."Susic nu a dorit sa prelungeasca contractul, dar este jucatorul CFR-ului si are o atitudine excelenta. In masura in care putem, il vom sprijini sa-si gaseasca un contract bun", declara deunazi Cristi Balaj, presedintele clujenilor.