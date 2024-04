Un jucator din Superliga, depistat pozitiv de politie la testul antidrog, pe autostrada * Clubul a confirmat

Articol de Adrian Duta - Publicat vineri, 05 aprilie 2024, 15:11 / Actualizat vineri, 05 aprilie 2024 15:52Un jucator de la Hermannstadt a fost oprit pe autostrada de politisti si a iesit pozitiv la un DrugTest.Jucatorul in cauza ar fi Alexandru Utiu, unul dintre portarii echipei sibiene, potrivit Ora de Sibiu.El e rezerva la Sibiu, nu a prins minute in Superliga in acest sezon. Hermannstadt a emis un comunicat prin care a transmis ca jucatorul a fost depistat cu Benzodiazepina, insa nu a ... citește toată știrea