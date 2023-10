Articol de Sergiu Alexandru - Publicat joi, 12 octombrie 2023, 11:36 / Actualizat joi, 12 octombrie 2023 11:54Numele extremei cameruneze Fabrice Olinga (27 de ani), de la FC Botosani, a revenit in centrul atentiei in Spania.Jucatorul adus de FC Botosani in vara detinea recordul de cel mai tanar marcator din La Liga. El a marcat pe 19 august 2012, cand juca la Malaga, la doar 16 ani si 98 de zile.In weekendul trecut, recordul sau a fost doborat de noua perla a Barcelonei, Lamine Yamal, ... citeste toata stirea