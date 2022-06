Un jucator roman de legenda se pozitioneaza contra curentului dupa dezvaluirile GSP: "Nu ne permitem sa-l pierdem pe Chiriches!"

Articol de GSP - Publicat luni, 06 iunie 2022, 10:25 / Actualizat luni, 06 iunie 2022 10:51Dorinel Munteanu (53 de ani), recordmanul de selectii in echipa nationala a Romaniei, cu 134 de meciuri, se pozitioneaza contra curentului: "Nu ne permitem sa-l pierdem pe Vlad Chiriches". GSP.ro a dezvaluit ca liderul "tricolorilor" are de gand sa se retraga de la nationala!Urmatorul meci al Romaniei va fi marti, de la ora 21:45, in Bosnia. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro si televizata pe Antena ... citeste toata stirea