Un mare sahist din Ucraina va reprezenta Romania: "Bun venit! Suntem mandri ca ne-ai ales pe noi"

Articol de GSP - Publicat vineri, 20 ianuarie 2023, 13:51 / Actualizat vineri, 20 ianuarie 2023 14:18Kirill Shechenko (20 de ani), sahist din Ucraina, a ales sa joace sub steagul Romaniei. Informatia a fost impartasita in mediul online chiar de catre Federatia Romana de Sah."Suntem fericiti si onorati sa anuntam ca unul dintre cei mai tineri si mai de perspectiva sahisti din lume, marele maestru ucrainean Kirill Shevchenko, a ales sa joace sah sub steagul Romaniei.