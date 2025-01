Un nou "caz Ciobotariu" in Superliga * Forteaza mana patronului si vrea sa plece acum la adversara

Articol de Andrei Craitoiu - Publicat sambata, 18 ianuarie 2025, 12:44 / Actualizat sambata, 18 ianuarie 2025 13:29Andrej Fabry (27 ani) a semnat in urma cu patru zile cu Universitatea Cluj, dar contractul mijlocasului slovac va intra in vigoare abia in vara. Jucatorul face presiuni sa plece de acum de la UTA. Conducerea aradenilor pune conditii.Andrej Fabry a intrat in ultimele sase luni de contract cu UTA Arad si a semnat deja cu o alta echipa din Superliga. Mircea Rednic a dezvaluit ca ... citește toată știrea