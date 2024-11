Un nou episod al derby-ului care in trecut a aprins scantei * Emil Sandoi e convins inainte de Poli Iasi - Otelul: "Sansele sunt 50-50"

Articol de Ovidiu Minea - Publicat vineri, 01 noiembrie 2024, 14:30 / Actualizat vineri, 01 noiembrie 2024 15:14Politehnica Iasi si Otelul Galati se infrunta duminica, in Copou, in etapa a 15-a din Superliga. Derby-ul Moldovei, care in trecut a aprins multe orgolii, generand dueluri aspre pe teren si batai intre cele doua galerii, se anunta incins.Politehnica Iasi - Otelul Galati, in etapa #15 din Superliga, se joaca duminica, 3 noiembrie, de la ora 13:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro si ... citește toată știrea