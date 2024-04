Un nou record stabilit de Novak Djokovic * Borna atinsa de sarb

Articol de Romeo Ene - Publicat duminica, 07 aprilie 2024, 13:41 / Actualizat duminica, 07 aprilie 2024 14:12Novak Djokovic a devenit cel mai in varsta jucator care ocupa locul 1 in clasamentul mondial in istorie. In varsta de 36 de ani si 321 de zile si lider al ierarhiei ATP, sarbul a mai atins o borna remarcabila.El l-a depasit astfel pe Roger Federer, care detinea recordul anterior, la 36 de ani. 10 luni si 10 zile. Sarbul a ajuns pentru prima data in fruntea clasamentului ATP in 2011, ... citește toată știrea