Articol de Remus Dinu - Publicat marti, 07 noiembrie 2023, 20:31 / Actualizat marti, 07 noiembrie 2023 21:10Helmut Duckadam, 64 de ani, fostul mare portar al Stelei, castigator al Cupei Campionilor Europeni in 1986, si-a schimbat favorita la titlu dupa ce a vazut victoria Rapidului din derby-ul cu FCSB, scor 2-1.Ascensiunea giulestenilor din ultimele etape - cu victorii succesive reusite in fata contracandidatelor Universitatea Craiova si FCSB - l-a determinat pe Duckadam s-o plaseze pe ... citeste toata stirea