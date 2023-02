Un patron din Liga 1 a rabufnit dupa decizia de la Sepsi - FCU Craiova: "E incredibil! Un asemenea precedent e de o gravitate maxima!"

Articol de Sergiu Alexandru - Publicat miercuri, 15 februarie 2023, 17:47 / Actualizat miercuri, 15 februarie 2023 17:59Valeriu Iftime, patronul de la FC Botosani a comentat decizia luata azi de Comisia de Disciplina in scandalul de xeonofobie de la Sepsi - FCU Craiova.Sepsi castiga cu 3-0 partida cu FCU Craiova, la "masa verde"!FCU Craiova nu va avea galerie in urmatoarele 6 meciuri disputate in deplasare sau teren neutru!25.000 de lei amenda primita de Sepsi;22.500 de lei amenda primita ... citeste toata stirea