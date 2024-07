Un portar fara minut jucat la Rapid, fost si la Dinamo si Steaua, a treia achizitie a FCU Craiova. Are o inaltime impresionata

FCU Craiova FC a anuntat a treia achizitie in lotul lui Marius Croitoru in aceasta vara, in perioada de pregatire a sezonului 20234-2025 de Liga 2.Portarul Codrut Sandu a fost imprumutat de la Rapid.Codrut Sandu, imprumutat de Rapid la FCU CraiovaDesi are 18 ani, impliniti la 17 aprilie, Codrut Viorel Sandu s-a plimbat pana acum pe la o multime de echipe. A fost la Dinamo, Steaua, Rapid si LPS HD Clinceni, doar pentru aceasta din urma reusind sa joace la seniori, in Liga 3.Nascut la ... citește toată știrea