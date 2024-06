Un portar fost la Dinamo si Concordia si un mijlocas din Liga 6, "de mare viitor, un veritabil nr. 8", achizitiile cinci si sase din aceasta vara ale CFC Arges

Campionii FC Arges si-a prezentat miercuri seara, 26 iunie 2024, doua noi achizitii dintr-un foc. Este vorba despre doi jucatori "sub varsta", un portar si un mijlocas "de mare viitor", sustine clubul!Primul este Denis Oncescu, iar al doilea este Raul Ailenei, fosti la Concordia Chiajna, respectiv Ripensia!In aceste conditii, trupa pitesteana ajunge la sase jucatori anuntati ca transferati in aceasta vara.Denis Oncescu schimba din nou echipa in Liga 2, acum trecand la CFC ArgesDenis Oncescu ... citește toată știrea