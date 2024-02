Un presedinte de club din Superliga merge pe mana Rapidului: "De asta cred ca lupta cu sanse reale la titlu!"

Articol de Adrian Jitea - Publicat miercuri, 14 februarie 2024, 19:53 / Actualizat miercuri, 14 februarie 2024 22:54Dani Coman (44 de ani), presedintele lui FC Hermannstadt, crede ca Rapid are o sansa reala la titlu in acest sezon al Superligii.Dani Coman deplange situatia actuala a fotbalului romanesc. Presedintele lui FC Hermannstadt crede ca nivelul primei ligi a scazut simtitor in ultimii ani.RAPIDRapid a primit sanctiunea maxima din partea FRF * Meciul care i-a costat pe ... citește toată știrea