Un rapidist trecut pe la Torino a ajuns sub comanda lui Claudiu Niculescu * Pe cine a transferat Poli Iasi

Articol de Ovidiu Minea - Publicat luni, 11 iulie 2022, 11:56 / Actualizat luni, 11 iulie 2022 14:48Politehnica Iasi nu se opreste din transferuri. Gruparea antrenata de Claudiu Niculescu a bifat a 18-a achizitie a verii! Ultimul jucator ajuns in cantonamentul iesenilor din Bulgaria este basarabeanul Enrichi Finica.Fotbalistul in varsta de 20 de ani care evolueaza pe postul de fundas stanga a trecut pe la juniorii lui AC Torino si apartine de Rapid Bucuresti. El va juca in Copou sub forma ... citeste toata stirea