Un singur indezirabil ramas la FCSB: "Nu se va conta pe el mai departe!"

Articol de GSP - Publicat sambata, 07 ianuarie 2023, 21:52 / Actualizat sambata, 07 ianuarie 2023 21:53Mihai Stoica (57 de ani), managerul general al celor de la FCSB, a transmis ca fundasul central Rachid Bouhenna (31 de ani) este singurul fotbalist pe care nu se va conta in partea a doua a campionatului.FCSB s-a despartit in aceasta iarna de 5 fotbalisti.Singurul indezirabil ramas la formatia lui Gigi Becali este Rachid Bouhenna. Fundasul algerian a prins minute in doar 9 partide in ... citeste toata stirea