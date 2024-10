Un sportiv medaliat la Campionatele Mondiale a decedat la 26 ani * Care a fost cauza mortii

Articol de David Istrate - Publicat marti, 08 octombrie 2024, 18:41 / Actualizat marti, 08 octombrie 2024 18:56Kipyegon Bett, un alergator din Kenya specializat pe distanta de 800 de metri, a decedat la varsta de 26 ani, din cauza unei insuficiente renale si hepatice.Nascut la 1 februarie 1998, Kipyegon Bett a practicat atletismul si s-a concentrat pe proba de alergare 800 m, participand atat in curse individuale, cat si in curse de stafeta. In 2016, Bett a castigat Campionatul Mondial U20, ... citește toată știrea