Un tanar "artist" intre buturi * Cine e portarul promovat de Bogdan Lobont la prima echipa pentru Rapid - Universitatea Craiova

Articol de George Nistor - Publicat luni, 29 aprilie 2024, 13:25 / Actualizat luni, 29 aprilie 2024 13:27Rapid va muta in poarta dupa accidentarea lui Marian Aioani (24 de ani) din meciul cu Farul, in deplasare, in care formatia lui Gica Hagi s-a impus cu 3-1.La pauza, la scorul de 1-1, Bogdan Lobont, interimarul giulestenilor, l-a schimbat pe Aioani cu Virgil Draghia (33 de ani) din cauza unei accidentari la coapsa. Titularul de drept va fi indisponibil pentru restul sezonului.Pentru ... citește toată știrea