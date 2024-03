Un tanar luptator de sumo a doborat un record vechi de 110 ani * Cu o zi inainte a ajuns la spital, parasind arena in scaun cu rotile

Articol de Alexandru Stanciu - Publicat luni, 25 martie 2024, 13:43 / Actualizat luni, 25 martie 2024 14:20Takerufuji (24 de ani), un tanar luptator de sumo, a scris istorie duminica dupa ce castigat un turneu important la doar un an si jumatate de la debutul sau in celebrul sport japonez.Triumful acestuia reprezinta cea mai rapida ascensiune inregistrata vreodata in sumo, doborand un record vechi de 110 ani, sustine lefigaro.fr.ROMANIARomania va juca ofensiv in amicalul contra Columbiei ... citește toată știrea