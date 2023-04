Articol de Luminita Paul - Publicat duminica, 30 aprilie 2023, 15:08 / Actualizat duminica, 30 aprilie 2023 16:23Irina Bara, 28 de ani, locul 235 WTA, s-a impus azi in finala concursului pe zgura de la Istanbul, 6-7 (2), 6-4, 6-1 cu Berfu Cengiz din Turcia, #299 WTAIntr-un sezon petrecut mai mult in circuitul ITF si cu rezultate palide, Irina Bara a intrat pe un drum mult mai sigur in ultimele saptamani. Intai a fost finala de la Koper (Slo), turneu cu premii de 60.000 de dolari, in care a ... citeste toata stirea