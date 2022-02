Un titular de la FCU Craiova are fractura si nu va mai juca in sezonul regulat

Articol de GSP - Publicat miercuri, 23 februarie 2022, 11:58 / Actualizat miercuri, 23 februarie 2022 12:12Mijlocasul central Vlad Achim (32 de ani) va rata ultimele trei meciuri ale lui FCU Craiova din sezonul regulat. Are piciorul in ghips, din cauza unei fracturi la deget.Vlad Achim este om de baza in mandatul lui Nicolo Napoli. Mijlocasul central l-a scos din echipa pe capitanul echipei de la startul sezonului, Dragos Albul, si a fost titular in toate cele 5 meciuri din anul 2022. A ... citeste toata stirea