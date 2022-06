Un "tricolor" iese din schema dupa Muntenegru - Romania

Articol de Viorel Tudorache, Vlad Nedelea - Publicat duminica, 05 iunie 2022, 07:38 / Actualizat duminica, 05 iunie 2022 10:28Vestile legate de Iulian Cristea (27 de ani), "tricolorul" inlocuit dupa doar 10 minute in Muntenegru - Romania 2-0, nu sunt bune.Stoperul de la FCSB, utilizat de selectionerul Edi Iordanescu in pozitia de "inchizator", s-a accidentat inca din minutul 2, cand si-a prins piciorul in gazon si a acuzat probleme la genunchiul drept.Cristea a putut reveni pe teren, dar ... citeste toata stirea