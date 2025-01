Una din cele mai mari vedete din WNBA, hartuita de un barbat in varsta de 55 de ani: "Sunt intr-o relatie imaginara cu Clark"

Articol de David Istrate - Publicat marti, 14 ianuarie 2025, 15:31 / Actualizat marti, 14 ianuarie 2025 15:37Un barbat din Texas, in varsta de 55 de ani, a fost arestat pentru hartuirea repetata a lui Caitlin Clark (22 de ani), una dintre cele mai mari vedete din WNBA, careia i-a trimis amenintari si mesaje cu tenta sexuala.In 2024, Caitlin Clark a fost selectata prima in WNBA de Indiana Fever, iar efectul tinerei jucatoare s-a observat imediat in interesul tot mai mare pentru liga feminina ... citește toată știrea