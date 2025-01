Unde il transfera Rapid pe Aaron Boupendza: "Facem si profit cu el!"

Articol de Laura Soica - Publicat duminica, 26 ianuarie 2025, 13:44 / Actualizat duminica, 26 ianuarie 2025 15:13Viorel Moldovan, presedintele Rapidului, a declarat ca atacantul Aaron Boupendza va pleca in China, pe o suma de aproximativ 700.000 de euro.Boupendza a venit liber de contract in urma cu jumatate de an, dar nu va prinde finalul sezonului la Rapid. Gabonezul va ajunge in China. El a fost trecut pe "linie moarta" de giulesteni, dupa ce a refuzat sa revina cu echipa din ... citește toată știrea