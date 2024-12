Unde l-a prins Revolutia din 1989 pe Ovidiu Ioanitoaia: "Se tragea de pe un geam, acolo am scris primul editorial"

Articol de David Marinescu - Publicat luni, 23 decembrie 2024, 10:50 / Actualizat luni, 23 decembrie 2024 10:50Directorul Gazetei Sporturilor, Ovidiu Ioanitoaia, 79 de ani, a fost invitat la "Un Podcast", emisiune moderata pe Youtube de jurnalistul Costin Desliu. Acolo a explicat ce a facut in zilele Revolutiei din 1989."La Revolutie, eram la Sportul, in redactie. Acolo am si stat vreo doua nopti, ca nu se putea iesi pe Vasile Conta, se tragea de vizavi, de undeva. Or fi fost celebrii ... citește toată știrea