Articol de Remus Dinu - Publicat luni, 30 ianuarie 2023, 01:35 / Actualizat luni, 30 ianuarie 2023 01:35Novak Djokovic a inceput in mare stil anul in care poate deveni, statistic, cel mai mare jucator de tenis al tuturor timpurilor. Invingator pentru a zecea oara la Australian Open, sarbul a ajuns la 22 de Grand Slam-uri, egalandu-l astfel pe Rafael Nadal. 2023 poate fi un moment de cotitura in rivalitatea celor doi si nu numai.Dominatia feroce a inexpugnabilului Novak Djokovic, simtita din ... citeste toata stirea