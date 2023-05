Unirea Constanta a terminat sezonul de Liga 2 intr-o nota pozitiva, bifand a doua victorie la rand in play-out, in chiar ultima etapa a intrecerii. A invins, sambata, si Concordia Chiajna, scor 1-0, dupa ce trecuse de Ripensia, scor 2-0.Unirea Constanta a terminat Liga 2 cu o victorie: 1-0 cu Concordia ChiajnaAstfel, Unirea Constanta a reusit sa termine pe locul 6, penultimul, in Grupa B, devansand Ripensia. Succesul surprinzator cu ilfovenii a fost adus de Davide Massaro, in minutul 71, care ... citeste toata stirea