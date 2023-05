Unirea Constanta se pregateste de un sezon viitor in care va evolua in Liga 3, dupa cum a declarat antrenorul Dacian Nastai. Din informatiile "principalului", echipa va continua activitatea si dupa finalul intrecerii de Liga 2, chiar daca situatia era cumva cu semnul intrebarii.Unirea Constanta va continua activitatea, in Liga 3, dar Dacian Nastai anunta ca e posibil sa schimbe actionariatulSunt sanse ca la Unirea Constanta sa se schimbe actionariatul, iar daca acest detaliu se va intampla e ... citeste toata stirea