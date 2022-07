Unirea Dej a imprumutat de la FCSB un jucator pe care clubul lui Becali in debuta in Liga 1 la 16 ani

Unirea Dej incepe noua saptamana cu prezentarea oficiala a unei noi achizitii pentru viitorul sezon de Liga 2, editia 2022-2023. Este a patra mutare facuta in aceasta vara de echipa clujeana, la capitoul veniri, si este vorba tot despre un tanar jucator.Gabriel Mirel Fulga, un atacant de 18 ani originar din Orsova, detinut de FCSB si care in urma cu doua sezoane a fost utilizat timp de 53 de minute in doua jocuri din Liga 1 (in 2-1 cu FC Voluntari si 0-1 cu U Craiova), va evolua sub forma de ... citeste toata stirea