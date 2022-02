Unirea Dej a pierdut la scor amicalul cu campioana CFR Cluj. Echipa lui Dragos Militaru a fost condusa la limita dupa prima repriza

Unirea Dej s-a abonat la meciuri amicale cu CFR Cluj in pauzele competitionale. Nici in aceasta iarna divizionara secunda nu a ratat un test cu campioana Romaniei, de aceasta data pierzand cu scorul de 0-4 (0-1) jocul desfasurat la Cluj-Napoca.Unirea Dej a pierdut cu 0-4 amicalul cu CFR ClujPartida a avut loc miercuri dupa-amiaza si i-a avut ca marcatori pe Sergiu Bus, in minutul 26, cu o lovitura de cap din centrul careului langa bara din dreapta, Catalin Itu (47), dupa o combinatie in fata ... citeste toata stirea