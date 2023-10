Ramasa fara presedinte si antrenor principal de circa doua saptamani, Unirea Dej urmeaza cursul normal al numirilor, demonstrand inca o data ca este un club calculat, cum tot mai rar intalnesti in fotbalul romanesc.Astfel, clubul clujean prezent la al treilea sezon consecutiv in Liga 2 si-a anuntat, luni, 30 octombrie, in primul rand noul presedinte executiv. In aceasta saptamana ar trebui sa fie anuntat si numele noului antrenor principal.Alegerea noului presedinte este, insa, una cu multe ... citeste toata stirea