Doua meciuri se disputa astazi in Liga 2, in etapa a 8-a a play-off-ului, una intermediara, iar primul are loc pe stadionul Municipal din Dej, de la ora 17:30. Unirea Dej primeste vizita Gloriei Buzau.Se intalnesc ultima, respectiv penultima clasata din play-off, formatii despartite de trei puncte. Dejenii isi disputa astazi posibil ultima sansa de a mai spera la o participare in barajul de promovare, in timp ce buzoienii isi pot asigura in mare parte aceasta prezenta, ba chiar si-a mari ... citeste toata stirea