Unirea Dej e din nou prima in clasament, acum dupa ce a invins chiar fostul lider, SC Otelul. Dragos Militaru: "Noi ne luptam, in primul rand, sa ramanerea in Liga 2." Antrenorul isi tine cu picioarele pe pamant golgheterul

Unirea Dej a aratat si in etapa a 9-a a Ligii 2 ca titulatura de echipa surpriza in aceasta noua editie de campionat nu i se mai potriveste. Trupa condusa de Dragos Militaru, chiar daca una destul de tanara ca medie de varsta, este cu adevarat una dintre puterile ligii secunde. In fata liderului SC Otelul si a experimentatului ei antrenor Dorinel Munteanu a reusit sa aiba un joc solid si sa castige, scor 2-0, preluand pentru a doua oara in acest sezon fotoliul de lider.