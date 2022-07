Unirea Dej, rezultat surpriza in amicalul cu FC Hermannstadt, disputat chiar la Sibiu

Unirea Dej a reusit o surpriza in al doilea ei amical desfasurat in aceasta perioada de pregatire de vara. Echipa antrenata de Dragos Militaru a castigat, joi seara, cu scorul de 2-0, testul disputat la Sibiu, pe stadionul neterminat Municipal, cu nou-promovata in Liga 1 FC Hermannstadt.Dejenii au dat lovitura in repriza a doua in fata trupei antrenate de Marius Maldarasanu, prin Alexandru Militaru si Cristian Chira, care au inscris in minutele 50, respectiv 85. Chira a punctat dintr-o ... citeste toata stirea