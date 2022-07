Unirea Dej, sparring-partner pentru CFR Cluj inaintea debutului in preliminariile Ligii Campionilor. Cum s-au descurcat jucatorii lui Dragos Militaru pe stadionul "Dr. Constantin Radulescu"

A devenit o obisnuinta ca in fiecare pauza competitionala Unirea Dej sa joace amical cu CFR Cluj. Cele doua echipe din judetul Cluj s-au intalnit si in aceasta vara. Campioana Romaniei s-a impus cu scorul de 3-1, golul divizionarei secunde fiind marcat in ultimele minute.Jocul test dintre echipele antrenate de Dragos Militaru, respectiv Dan Petrescu a avut loc vineri, 1 iulie, chiar pe terenul principal al multiplei campioane CFR, "Dr. Constantin Radulescu".Unirea Dej a pierdut amicalul cu ... citeste toata stirea