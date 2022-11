Unirea Slobozia a inceput renovarea tribunei care a ars in luna septembrie. Suma alocata de primarie si cand va fi gata

Unirea Slobozia a inceput reparatiile la tribuna stadionului care a ars in luna septembrie, dupa ce a fost lovita de fulger. Incidentul a avut loc la 3 septembrie, in noaptea premergatoare partidei cu FK Miercurea Ciuc, din etapa a 5-a a Ligii 2, iar lucrarile incepute in aceasta perioada au ca termen finalul lunii noiembrie.Pentru renovare, Unirea Slobozia a primit fonduri din partea autoritatilor publice, de la Primaria Slobozia, in valoare de 400.000 de lei. In prima faza au inceput ... citeste toata stirea