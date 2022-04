Unirea Slobozia a pus piedica Universitatii Cluj. Adrian Mihalcea, incantat de evolutia jucatorilor, dar si un semnal de alarma: "Nu se poate! Lucram sa reglam problema"

Nervos in timpul meciului Unirea Slobozia - Universitatea Cluj (scor 2-2), Adrian Mihalcea a venit calm la interviurile de la finalul duelului si a vorbit relaxat despre cele intamplate in partida din etapa a 2-a a play-off-ului Ligii 2. Antrenorul este mandru de jucatorii sai, de faptul ca au luat un punct cu ardelenii.Adrian Mihalcea, despre evolutia jucatorilor sai: "Ma asteptam la schimbarea asta de atitudine, am facut analiza meciului trecut"Unirea Slobozia a facut un meci solid cu "U" ... citeste toata stirea