Unirea Slobozia continua "cumparaturile" pentru prima liga! Portarul Ceahlaului, un mijlocas de la Gloria Buzau si altul de la Poli Timisoara, ultimele noutati

Campioana Ligii 2 in 2024, Unirea Slobozia, a inceput a treia saptamana de pregatiri pentru participarea in premiera in prima liga si de aceasta data se afla in cantonament la Ghimbav, langa Brasov, unde va ramane pana in data de 28 iunie 2024.Adrian Mihalcea are mai multe noutati in lot, fata de cum se incheia campionatul, insa cele mai proaspete mutari sunt trei. Este vorba despre doi jucatori luati din Liga 2 si un altul, cel mai experimentat, care ultima data a evoluat in Liga 3.Portarul ... citește toată știrea