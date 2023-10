Cel mai important meci programat sambata, 21 octombrie, in etapa a 10-a a Ligii 2, unul dintre derby-urile acestei runde care face trecerea in partea secunda a sezonului regular, are loc la Slobozia, de la ora 11:30. Se intalnesc Unirea si Steaua, doua formatii cu pretentii mari in esalonul secund.Ialomitenii tocmai au preluat pozitia de lider in clasament, in timp ce Steaua se afla abia pe locul 9, dupa un inceput modest in acest sezon, in urma multiplelor schimbari facute in lot in vara, ... citeste toata stirea