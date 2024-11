Universitatea Craiova, anunt de ultim moment: "A semnat pana in 2028"

Articol de Daniel Grigore - Publicat joi, 28 noiembrie 2024, 14:45 / Actualizat joi, 28 noiembrie 2024 14:56Universitatea Craiova a anuntat prelungirea contractului cu Nicusor Bancu (32 de ani) pana in 2028."Nicusor Bancu - Leu pana in 2028". Asa prezinta Universitatea Craiova intelegerea cu capitanul echipei, fundasul stanga de nationala legitimat la club inca din 2014.Bancu a semnat prelungirea intelegerii pentru 3 sezoane, precedentul contract fiind scadent in vara lui 2025, la finele ... citește toată știrea