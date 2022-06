Universitatea Craiova se pregateste pentru noul sezon * Trei amicale stabilite, doua in negocieri

Articol de Aurelian Botezatu - Publicat marti, 21 iunie 2022, 16:23 / Actualizat marti, 21 iunie 2022 16:26Aflata in cantonament in Austria, Universitatea Craiova are trei amicale perfectate.Primul, pe 26 iunie, de la 17:00, ora Romaniei, contra Arminiei Bielefeld, echipa retrogradata din Bundesliga germana la finele sezonului 2021/2022.Pe 29 iunie, de la 19:30, juvetii o vor intalni pe Qarabag FK (Azerbaidjan, liga 1), iar pe 3 iulie, de la 12:00, pe Heidenheim 1846, din liga a doua ... citeste toata stirea