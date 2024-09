Universitatea Craiova si-a prezentat transferul de la Otelul

Articol de Alexandru Stanciu - Publicat miercuri, 11 septembrie 2024, 14:25 / Actualizat miercuri, 11 septembrie 2024 14:54Universitatea Craiova a anuntat oficial despartirea de David Lazar, care s-a transferat la Gloria Buzau. In locul portarului de 33 de ani, Universitatea Craiova l-a adus pe Relu Stoian (28 de ani) de la Otelul Galati.Relu Stoian a aparat de 12 ori poarta galatenilor in stagiunea precedenta, dar in acest sezon a fost doar rezerva.Universitatea Craiova s-a despartit de ... citește toată știrea