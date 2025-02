Unul dintre cei mai vechi oameni de la Rapid acuza: "Am fost indepartat prin metode meschine si jignitoare"

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat vineri, 07 februarie 2025, 21:47 / Actualizat vineri, 07 februarie 2025 23:05Lucian Ionescu, care in ultimii 7 ani a fost unul dintre oficialii Rapidului, a anuntat printr-un mesaj postat pe retelele de socializare ca a parasit echipa din Giulesti.Lucian Ionescu se afla la a 3-a sa aventura in cadrul clubului Rapid. Pana in vara, acesta fusese ofiterul de presa al echipei, apoi a devenit Brand Manager la Rapid Old Boys.FCSB"Gaura" de 1 milion de ... citește toată știrea