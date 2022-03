Unul dintre favoritii fanilor Rapidului il apara pe Mutu: "A jucat doar sase luni la Dinamo. Cu antrenori veniti de acolo am avut cele mai mari performante"

Articol de Iulian Cuibar - Publicat duminica, 06 martie 2022, 10:31 / Actualizat duminica, 06 martie 2022 10:40Contestat de multi rapidisti in ultimele zile, Adrian Mutu, care a debutat cu victorie la Rapid, are parte de sustinerea unui fost jucator in Giulesti, Ovidiu Herea,fiind multumit de numirea noului antrenor al "alb-visiniilor".Ovidiu Herea, in prezent la Metaloglobus, in Liga a 2-a, cred ca instalarea "Briliantului" pe banca Rapidului este una de bun augur.Rapid - Clinceni ... citeste toata stirea