update A intervenit comandantul! Protestul de la CSA Steaua, blocat de Bichir

Articol de Marius Margarit - Publicat sambata, 16 martie 2024, 11:32 / Actualizat sambata, 16 martie 2024 13:07Rabdarea suporterilor CSA Steaua a trecut deja de punctul de fierbere, mai ales dupa ce echipa de fotbal a ratat calificarea in play-off, pentru prima data in cei trei ani de cand joaca in Liga 2. Asociatia suporterilor a dorit sa protesteze prin a intarzia cu 10 minute meciul de azi cu CS Tunari, din ultima etapa a sezonului regularUPDATE 13:00 Surse apropiate clubul spun pentru ... citește toată știrea