UPDATE Adrian Mititelu sustine ca "Burleanu nu mai este presedinte, FRF functioneaza in afara legii" * Federatia il ameninta cu procesul: "Total nefondat!"

Articol de Marius Margarit - Publicat joi, 04 iulie 2024, 18:55 / Actualizat joi, 04 iulie 2024 18:57Adrian Mititelu, finantatorul lui FCU Craiova, sustine ca a obtinut o victorie majora in instanta si ca "in acest moment, FRF functioneaza in afara legii". Federatia e sigura ca are toate actele in regula si nu se teme de o eventuala dizolvare.ACS Progresul Bucuresti, Asociatia Fotbal Club Rapid Bucuresti si FCU 1948 Fotbal Club s-au constituit parte intr-un proces impotriva Federatiei. ... citește toată știrea