UPDATE CSA Steaua a mers la TAS si a cerut suspendarea barajului * Solicitarea ros-albastrilor, respinsa + Cati bani au cheltuit oficialii "militarilor"

Articol de Marius Margarit - Publicat vineri, 20 mai 2022, 13:36 / Actualizat vineri, 20 mai 2022 16:30CSA Steaua, club caruia FRF nu i-a permis sa participe la barajul pentru promovarea in Liga 1, a dat in judecata Federatia Romana de Fotbal si asteapta un verdict favorabil la TAS. Forul elvetian se va pronunta astazi, cu o zi inaintea mansei tur a barajului, iar o decizie in favoarea "militarilor" ar involbura serios apele in fotbalul romanesc.CONTEXT: CSA Steaua s-a clasat pe locul 4 la ... citeste toata stirea