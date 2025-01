UPDATE Detalii inimaginabile de la Rapid * "Telenovela Boupendza" capata o noua turnura: decizia luata de gabonez

Articol de Eduard Apostol, Marius Margarit, Laura Soica - Publicat vineri, 17 ianuarie 2025, 13:11 / Actualizat vineri, 17 ianuarie 2025 13:28Atacantul Rapidului, Aaron Boupendza (28 de ani), nu s-a mai intors in Romania din Dubai si a zburat direct spre Paris, fiind nemultumit de conducerea clubului. Din informatiile GSP, fotbalistul si-a luat deja la revedere de la colegi, dar ar fi fost induplecat de conducere.GSP a anuntat in exclusivitate ca Alexandru Pascanu a ramas in Dubai, dupa ce ... citește toată știrea