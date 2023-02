UPDATE Dupa Arlauskis, CS Universitatea Craiova s-a mai despartit de un jucator * A plecat la alta formatie din Liga 1 + Prima reactie

Articol de Eduard Apostol, Aurelian Botezatu - Publicat luni, 13 februarie 2023, 12:05 / Actualizat luni, 13 februarie 2023 13:21Ivan Martic (32 de ani), fundasul dreapta elvetian al celor de la CS Universitatea Craiova, se desparte de formatia patronata de Mihai Rotaru.Din informatiile Gazetei Sporturilor, fundasul oltenilor va evolua sub forma de imprumut, pana la finalul stagiunii in curs, la Universitatea Cluj, locul 14 in clasamentul Superligii. Ivan Martic mai are contract pana in ... citeste toata stirea